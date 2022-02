Robert Pattinson está em quase todas as cenas de The Batman

Os fãs de Robert Pattinson não terão do que reclamar quanto à presença do astro em The Batman.

Segundo o diretor e coroteirista Matt Reeves, o longa terá foco total no Homem-Morcego. “Batman ou Bruce está em quase todas as cenas do filme”, disse o diretor em entrevista à EW.

Continua depois da publicidade

“Não é uma maneira comum desses filmes serem feitos. É um ponto de vista muito Hitchcockiano e casa com essa experiência”, acrescentou.

Versão para maiores?

Rumores apontaram que The Batman seria para maiores de 18 anos, o que acabou não acontecendo. O diretor ainda negou que isso esteve algum dia nos planos.

Matt Reeves conversou com o Den of Geek e confirmou que sempre quiseram que a classificação do filme fosse PG-13 (para maiores de 13 anos nos EUA).

“Na minha mente, o filme sempre seria um espetáculo corajoso, tenso, noir e emocionante, mirado no PG-13. Isso sempre foi o que foi, mas eu sempre soube que estaríamos forçando os limites do que isso poderia ser, então não tivemos que cortar nada”, disse Matt Reeves.

“Os materiais promocionais que você está vendo refletem totalmente o tom do filme. Não há um corte especial deste filme em que seja tipo, ‘Ah, sim, aqui está a classificação R que você está querendo desesperadamente’. Eu não tive que de repente começar a cortar drasticamente o filme ou algo assim”, acrescentou o diretor.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas brasileiros em 3 de março.