Robert Pattinson fala sobre aparição de Superman em The Batman 2

The Batman se aproxima dos cinemas e parece que o filme não terá vínculos diretos com outros longas-metragens da DC. Apesar disso, Robert Pattinson tocou na possibilidade de vermos Superman no filme.

O ator disse que não consegue enxergar como o Homem de Aço funcionaria no mundo do Morcego construído por Matt Reeves, que é bem mais pé no chão.

“Adoro a ideia de tentar descobrir como fazer… Estamos falando sobre como obter os elementos fantásticos, porque o mundo de Matt, sua opinião sobre ele é tão pé no chão, e estou pensando tipo, ‘ Como você pode adicionar [outros heróis]?'”, disse Robert Pattinson ao ComicBook.

“Estávamos conversando outro dia, ‘Você pode adicionar o Superman a isso, mas ele simplesmente não teria nenhum poder? Ele seria apenas um cara de capa?'”, acrescentou Robert Pattinson. “Seria como, ‘Eu sou o Superman!’. E todos ficam: ‘E daí?'”.

Vale apontar que imagens do set já mostraram figurantes vestidos de Superman e Mulher-Maravilha, além disso uma imagem de jornal de Gotham mostrava Metrópolis, então pode ser que o kryptoniano exista nesse universo.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.