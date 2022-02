Robert Pattinson já sabe qual vilão quer enfrentar em The Batman 2

The Batman nem estreou e Robert Pattinson já sabe qual vilão quer enfrentar em uma possível continuação – que, até o momento, não foi confirmada.

Logo no primeiro filme, Pattinson já vai contra dois icônicos vilões do Homem-Morcego: Pinguim e Charada. A Mulher-Gato também aparece no filme, mas ela não parece ser uma das antagonistas.

Em conversa com o Den of Geek, o ator foi perguntando sobre qual vilão ele gostaria de ver na franquia. Ele respondeu que gostaria de a Corte das Corujas.

“Eu adoraria fazer algo como a Corte das Corujas. Existem elementos de The Batman que são meio de terror e acho que realmente parece muito novo para o Batman”.

A Corte das Corujas apareceu pela primeira vez na fase de Scott Snyder do Batman, dos novos 52, em 2011. Eles são uma sociedade secreta formada pela elite de Gotham, que controla a cidade há séculos.

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.