Robert Pattinson odiou traje de Batman; veja por que

O primeiro uniforme do Batman que Robert Pattinson vestiu não foi o que vemos no filme e sim o de um dos atores que vieram antes dele. Ele disse ter ficado preocupado ao usar o traje de Val Kilmer, para o teste de câmera.

Pattinson disse ter sido “um momento maluco” quando vestiu o traje pela primeira vez e que ficou muito suado por baixo dele.

Continua depois da publicidade

“Vestir uma espécie de terno de borracha de duas polegadas de espessura, ou terno de látex, e ficando incrivelmente nervoso e cheio de adrenalina o tempo todo. Eu lembro que fizemos duas tomadas e eu estava apenas dizendo: ‘Bem, o que podemos fazer sobre este suor?’. E disseram, ‘Nada! Não há nada que possa ser feito. Eu tenho que drenar o líquido'”.

Ele achou que seria uma “tarefa impossível” de início, mas, felizmente, a situação melhorou conforme disse à People.

O astro revelou que o uniforme que fizeram para ele serviu como uma luva e resolveu muitos desses problemas.

The Batman chega nos cinemas com Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.