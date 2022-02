Robert Pattinson repetiu momento de Harry Potter em Crepúsculo e ninguém notou

Robert Pattinson confessou para GQ uma conexão entre Harry Potter e Crepúsculo. O novo Batman do cinema repetiu um momento do filme do bruxinho na saga de Edward e Bella, sem os espectadores terem notado.

Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, Robert Pattinson ficou com o papel de Cedric Diggory, que o revelou para Hollywood. Até então, os espectadores achavam que o astro não tinha uma grande participação criativa no personagem.

Nesta entrevista, Robert Pattinson mostrou que não foi bem isso que aconteceu. O ator criou um conceito próprio, que depois foi até repetido com Edward em Crepúsculo.

“(O papel em Harry Potter) é a minha entrada na fama. Foi definitivamente o meu conceito de pular de uma árvore, no começo da cena, que depois eu repeti em Crepúsculo. Por alguma razão, eu sempre tenho a sugestão, ‘Por que ele não pula de uma árvore?'”, confessou o astro.

Em The Batman, os espectadores agora esperam que o mesmo aconteça. Ao menos, de prédios Robert Pattinson deve pular bastante.

Robert Pattinson volta em The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.