Robert Pattinson revela grande desafio em The Batman

Robert Pattinson disse ter passado por dificuldades ao fazer a voz do Batman no vindouro filme da DC. Ele considerou muito difícil falar no tom mais grave por muito tempo.

O astro, que vive Bruce Wayne em The Batman, conversou com a GQ e falou sobre o processo de gravação do filme da DC.

“É realmente difícil falar em tom mais grave e fazer isso por muito tempo”, explicou Pattinson. “Há longas cenas de diálogo como Batman, o que é bastante único em muitos outros filmes da série”.

O ator chegou a dizer que revelar que o filme fortaleceu as cordas vocais dele temporariamente.

“Acho que eu estava fazendo exercícios de voz sem saber. Acho que minha laringe, ou algo assim, ficou mais forte enquanto eu fazia o filme. Então quando fiz a dublagem não consegui fazer a voz novamente, já tinha voltado ao normal”.

Ele também apontou que foi difícil não copiar Christian Bale, que viveu o Batman na trilogia de Christopher Nolan.

“É tão icônica, a voz que ele fazia, é quase impossível não copiar isso”, apontou Robert Pattinson.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.