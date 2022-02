Robert Pattinson revela quase ter sido demitido de Crepúsculo

Hoje em dia é difícil imaginar outro ator no papel de Edward Cullen em Crepúsculo, mas isso poderia ter acontecido, visto que Robert Pattinson quase foi demitido do filme.

O ator conversou com o GQ e disse que a postura dele no set do primeiro filme quase custou o papel que o colocou no mapa.

“Eu tinha 21 anos e meio que queria torná-lo o mais artístico possível. Então eu estava meio – nós tivemos essa estranha tensão onde o estúdio estava um pouco com medo de fazer as coisas um pouco emo demais e outras coisas. E eu pensei que era a única maneira de interpretar o personagem. Parece tão ridículo falar sobre isso agora porque eu estava literalmente – passei muito tempo enfurecido. Isso é definitivamente algo sobre ter 21 anos também, porque eu não posso acreditar no jeito que eu estava agindo na metade do tempo, como quando eu penso nisso”.

Quem salvou o emprego dele foi a agente de Robert Pattinson, que interveio em meio ás gravações.

“A cena em que Edward apresenta Bella para sua família pela primeira vez, eu lembro que foi o dia, porque minha agente e meu empresário vieram como uma visita surpresa. E eu fiquei tipo, ‘Oh, ei!’. Eu apenas pensei que estava tudo bem. E então, no almoço, eles disseram: ‘Ok, então o que quer que você esteja fazendo agora, depois do almoço, faça o oposto, ou você será demitido no final do dia’. E eu fiquei tipo, ‘Ok!’. E então, essa foi a única maneira que eles me fizeram sorrir um pouco no filme”.

Ator disputou papel com Henry Cavill

Curiosamente, na época dos testes para Crepúsculo, outro ator que disputou o papel de Edward Cullen é Henry Cavill, que hoje é conhecido por personagens como Superman e Geralt, de The Witcher.

No entanto, Robert Pattinson se destacou um pouco mais, principalmente por sua química com Kristen Stewart.

Embora Robert Pattinson tenha criticado alguns elementos de Crepúsculo e faça piada com a sua própria participação na saga, conseguir o papel de Edward Cullen teve grande importância em sua carreira.

O ator aproveitou a popularidade para estrelar outros projetos muito diferentes, alguns dos quais trouxeram muitos elogios da crítica e do público.

Robert Pattinson retorna aos cinemas como Bruce Wayne em The Batman. A estreia acontece em 3 de março de 2022.