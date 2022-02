Robert Pattinson revela ter sido sustentado por Harry Potter

Robert Pattinson pode ter ganhado fortunas em Crepúsculo, mas antes disso ele foi sustentado pelo trabalho dele em Harry Potter e o Cálice de Fogo.

O ator conversou com a GQ e revelou ter passado muito tempo vivendo com o dinheiro que ganhou no quarto filme do bruxinho.

Continua depois da publicidade

“Passei muito tempo vivendo do dinheiro de Harry Potter”, disse Pattinson. “Eu me mudei para um apartamento no Soho, em Londres”.

No filme, Robert Pattinson interpretou Cedric Diggory, aluno da Lufa-Lufa, que acaba morrendo no fim do filme.

Ele também revelou que originalmente queria seguir carreira musical, mas isso não deu muito certo.

“Eu não sei por que eu acreditava nisso, porque não havia absolutamente ninguém dizendo que há algum tipo de carreira musical na mesa”, disse Pattinson. “Mas eu estava fazendo muitos shows o tempo todo. Eu estava constantemente cantando, e então fiquei sem dinheiro, basicamente”.

“Eu definitivamente estava indo na direção errada em termos de carreira, até Crepúsculo”, acrescentou.

Robert Pattinson está em The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.