Robert Pattinson voa em The Batman, confirma estúdio

The Batman, com Robert Pattinson, promete mostrar o lado mais detetivesco do personagem da DC, mas isso não quer dizer que ele não possa fazer coisas de super-heróis, como voar.

Em evento de lançamento da linha de brinquedos da DC, da Sunny, que o Observatório do Cinema compareceu, foram revelados os brinquedos do vindouro longa-metragem do Homem-Morcego.

Um desses brinquedos mostra que a capa do personagem pode ser usada para voar e chegamos a ver isso de relance em um dos trailers do filme, mas não havia sido deixado claro se ele usou algum dispositivo especial para fazer isso.

Vale lembrar que já vimos a capa do Batman sendo usada para esse fim anteriormente nos cinemas. Em Batman Begins, o herói também usa a capa para planar sobre Gotham.

Assim sendo, em The Batman, o personagem de Robert Pattinson deve voar ao menos uma vez.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.