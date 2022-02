Roteiristas enfim respondem mistério de Homem-Aranha: Sem Volta Para

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa foi um filme de várias respostas, mas que também deixou muitas perguntas em aberto. A principal dela diz respeito às evidências físicas de Peter Parker, afinal, o encantamento do Doutor Estranho fez com que todos se esquecessem de quem é o personagem interpretado por Tom Holland, mas não apagava as provas de sua existência, como fotos e revistas em que seu rosto foi estampado.

Erik Sommers e Chris McKenna, roteiristas de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, deram uma entrevista recentemente ao IGN Fan Fest, no qual revelam aos fãs que tudo isso fará sentido muito em breve.

“Nós conversamos muito sobre isso e não podemos divulgar muito”, prometeu McKenna. Ela continua: “Mas eu vou dizer, responder a essas perguntas até o final do filme parecia ser demais, para este filme. […] Acredite em mim, nós temos respostas para isso, mas eu não acho que nós… Não temos permissão para divulgar isso”, encerra a roteirista.

Seu colega Sommers concordou: “Nós deliberamos muito sobre isso. Será como uma coisa do tipo De Volta para o Futuro? Ou as pessoas vão desaparecer das fotos? Os objetos físicos vão desaparecer? Todas essas coisas. Como Chris disse, em última análise, decidimos que levaria muito tempo e espaço no filme para explicar tudo isso. Isso apenas diminuiria a emoção do filme.”

Relembre o trailer de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa:

Novo filme do Homem-Aranha segue em cartaz

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

