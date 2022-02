Ryan Reynolds viaja no tempo em trailer de O Projeto Adam na Netflix

A Netflix divulgou o trailer de O Projeto Adam, filme com Ryan Reynolds, que marca mais uma colaboração do ator com o diretor Shawn Levy, de Free Guy: Assumindo o Controle.

A prévia mostra Adam (Ryan Reynolds) viajando ao passado e conhecendo ele próprio mais novo. Aparentemente, ele explica que a viagem no tempo existe e, aparentemente, isso criou muitos problemas e agora precisa resolver tudo.

Juntos, eles reencontram o pai deles, vivido por Mark Ruffalo, o Hulk dos filmes da Marvel, que pode ter algo a ver com a solução do problema.

Ryan Reynolds novamente colabora com a Netflix, após o sucesso de Alerta Vermelho, que se tornou o mais assistido da plataforma de streaming.

Veja o trailer de O Projeto Adam, abaixo.

Mais sobre O Projeto Adam

“Para entender o passado e salvar o futuro, um piloto viaja no tempo e se une ao pai falecido e a uma versão mais jovem de si mesmo”, diz a sinopse oficial do filme.

A direção é de Shawn Levy, conhecido por Free Guy: Assumindo o Controle, Stranger Things e a trilogia Uma Noite no Museu.

O roteiro é de Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett and Mark Levin.

Além de Ryan Reynolds, o elenco de O Projeto Adam conta com Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldaña.

O Projeto Adam estreia em 11 de março de 2022, na Netflix.