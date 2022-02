Sem The Rock: Oscar 2022 terá três atrizes como apresentadoras

A Variety adiantou quem vão ser as apresentadoras do Oscar 2022. Um nome especulado, o de Dwayne Johnson, o The Rock, não está entre os selecionados.

A apresentação da cerimônia vai ficar por conta de Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. O trio é conhecido por trabalhos voltados para o humor, seguindo um critério de outras edições do Oscar.

Continua depois da publicidade

Antes, outros nomes eram especulados para apresentação. Os dois preferidos do público eram os de Dwayne Johnson, o The Rock, e Tom Holland, o Homem-Aranha da Marvel.

Além do trio, quem chegou perto de fechar um acordo foi Jon Hamm, de Mad Men. A ideia do cineasta Will Packer é ter uma estrutura diferente de apresentação com o trio, fazendo mudanças na dinâmica em cada hora do evento.

Amy Shumer é aclamada nos EUA por Inside Amy Schumer, indicada 12 vezes ao Emmy; já Regina Hall tem carreira na comédia desde os filmes de Todo Mundo em Pânico; enquanto Wanda Sykes esteve em títulos como Curb Your Enthusiasm.

Até na China Lady Gaga causou revolta por causa do Oscar 2022

Lady Gaga é banida na China desde que se encontrou com o Dalai Lama em 2016. Mesmo assim, muitos fãs chineses estão revoltados com o fato dela não ter sido indicada ao Oscar 2022 por Casa Gucci.

Na rede social Weibo, conforme o Insider, os fãs de Lady Gaga demonstraram estarem revoltados com a não indicação da atriz e cantora. Curiosamente, o filme sequer foi lançado na China oficialmente.

Um usuário da rede social chegou a escrever: “O que os Oscars estavam pensando? A performance dela foi incrível”.

Já outro disse: “O Oscar não é digno da rainha Gaga. Ela não precisa deles”.

O tópico no Weibo chegou a ser visto 78 milhões de vezes, demonstrando a força de Lady Gaga no país asiático.

A cerimônia do Oscar 2022 está marcada para 27 de março.