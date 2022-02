Sem Volta Para Casa pode ter revelado Homem-Aranha do universo de Venom

O Universo Homem-Aranha da Sony pode estar mais conectado ao Universo Cinematográfico da Marvel do que imaginávamos! Segundo teoria recente, o filme Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa pode ter revelado um detalhe muito importante sobre a participação do Venom de Tom Hardy no multiverso.

Ao que tudo indica, o Venom pode ter vindo da mesma realidade que O Espetacular Homem-Aranha, de Andrew Garfield.

No final de Venom: Tempo de Carnificina, Eddie Brock foi transportado do México para o universo do Homem-Aranha de Tom Holland e, no final de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o feitiço do Doutor Estranho leva o personagem de volta a sua própria realidade.

Entenda a teoria

Parando para analisar Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, é perceptível que os supervilões não vieram sozinhos: por algum motivo, os Homem-Aranha de Andrew Garfield e Tobey Maguire, respectivamente dos filmes de Marc Webb e Sam Raimi, também vieram para cá, como se estivessem conectados.

Portanto, se o Eddie Brock da Sony também foi para o universo da Marvel, isso significa que Venom também está conectado a algum Homem-Aranha. Como ele não é da realidade de Tom Holland, certamente não se trata dele, tampouco de Tobey Maguire, visto que já existe um Eddie Brock nesta realidade do herói. Só sobra, então, Andrew Garfield.

Dando ainda mais credibilidade para a teoria, é possível analisar ainda a teoria de que Venom venha de um universo completamente diferente, mas essa visão não se sustenta já que, seguindo o padrão dos outros vilões, o Homem-Aranha do seu universo também deveria ter aparecido em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, mas não houve uma quarta versão do Herói da Vizinhança no longa.

Venom lutará com o Homem-Aranha nos cinemas?

Com a franquia de Venom em pleno andamento e os rumores crescentes de que Andrew Garfield possa estar prestes a estrelar mais filmes do Homem-Aranha, se isso for verdade é provável que, em um futuro filme, possamos ver os dois personagens se encontrando cara a cara.

No entanto, até o momento nem a Marvel nem a Sony não se pronunciaram sobre as teorias quanto a qual realidade Venom pertence, deixando os fãs sonharem e teorizarem.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa chegou aos cinemas do Brasil no dia 16 de dezembro e foi o maior sucesso de bilheterias desde a reabertura dos cinemas após a flexibilização de medidas restritivas contra a pandemia de COVID-19.

