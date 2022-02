Sex toy? Tom Holland ganhou presente estranho de ator de Uncharted

Tom Holland ganhou um presente de Mark Wahlberg que deixou o astro de Uncharted: Fora do Mapa confuso. Aparentemente, de início, Holland achou que se tratava de um sex toy.

Holland e Wahlberg participaram de uma entrevista conjunta ao Access Hollywood e o intérprete de Nathan Drake no filme da Sony disse que foi à casa de Wahlberg em Los Angeles e lá recebeu o presente.

Continua depois da publicidade

“Achei que era algo de autoprazer”, disse o ator do Homem-Aranha. “Achei que Mark Wahlberg estava me levando de volta para minha casa por outras razões além de ser um cavalheiro”.

Holland então provocou Wahlberg dizendo: “Eu não te conhecia, é Hollywood baby! Quem sabe o que vai acontecer”.

Wahlberg riu e depois compartilhou um hilário vídeo no Instagram explicando exatamente o propósito do presente, que não é um sex toy.

“Senhor Tom Holland, você vê isso? Power Plate Pulse. Esta é uma ferramenta de massagem para recuperação muscular”, disse Wahlberg, segurando o Power Plate Pulse no vídeo. “Nada mais. É para recuperação muscular”.

Veja o vídeo, abaixo.

Com Tom Holland, Uncharted está em cartaz nos cinemas

Uncharted: Fora do Mapa tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa é a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla tem a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted: Fora do Mapa, com Tom Holland, já está em exibição nos cinemas.