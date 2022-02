Sidney retorna em nova sequência de Pânico?

Pânico 6 está confirmado pela Paramount Pictures e Spyglass Media. Mas, ainda há dúvidas sobre o elenco.

Por exemplo, ainda não se sabe se a protagonista original da franquia, Sidney, volta para o longa. Neve Campbell ainda faz mistério, mesmo após o sucesso de Pânico 5.

Continua depois da publicidade

A estrela da franquia esteve em um painel da Mad Monster Party. Neve Campbell confessou que conversou com produtores, mas ainda não tomou uma decisão sobre voltar.

Após um filme elogiado, a atriz de Sidney quer esperar para ver o roteiro para tomar uma decisão final.

“Eles me abordaram. Não tem roteiro ainda. Há um rascunho chegando em breve pelo que me disseram. Na verdade, eu deveria ter ligado para um produtor porque ele queria conversar comigo. Você sabe, vamos ver. Eu vou ler o roteiro e ver como me sinto”, contou a estrela.

Sendo assim, os fãs de Pânico podem ter novidades em breve.

Pânico 6 foi anunciado por estúdios

Após o sucesso de Pânico 5, o sexto filme da franquia criada por Wes Craven foi anunciado pela Paramount Pictures e Spyglass Media.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett retornam para a direção do novo slasher, informa a Variety. James Vanderbilt e Guy Busick vão escrever o roteiro.

As filmagens começam ainda em 2022. Os detalhes da trama, não foram revelados, mas, naturalmente, outra pessoa deve vestir o manto de Ghostface.

“Somos tremendamente gratos aos fãs de todo o mundo, que receberam nosso filme com entusiasmo. Mal podemos esperar para que o público veja o que Radio Silence, os escritores Jamie & Guy e Project X têm reservado para nossa família Woodsboro”, disseram a Spyglass e a Paramount Pictures em comunicado.

Pânico 6 ainda não possui previsão de estreia.