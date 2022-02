Spoiler? Pattinson já adianta detalhe do final de The Batman

Atenção: contém spoilers e especulações de The Batman.

O lançamento de The Batman está chegando: marcado para pousar no dia 03 de março nos cinemas do Brasil, o novo longa da DC dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson promete ser um dos maiores sucessos de 2022.

Apesar de ser um filme novo e com um outro astro assumindo o manto do Morcego de Gotham após Ben Affleck abandonar o papel, o projeto promoverá ainda vários momentos nostálgicos para os fãs de Bruce Wayne e sua turma, incluindo Charada (Paul Dano) como vilão principal e destaques para Mulher-Gato (Zoe Kravitz) e Pinguim (Colin Farrell) ao longo da trama.

Nesta contagem regressiva para a estreia de The Batman, o elenco está ativo em suas turnês de imprensa, cedendo várias entrevistas a portais, jornais e podcasts, e em uma dessas entrevistas recentes o astro Robert Pattinson deixou escapar possíveis spoilers sobre o final do filme da DC. Confira o que ele disse:

Robert Pattinson contou o final de The Batman?

Uma grande pergunta que os fãs possuem sobre The Batman é: o novo filme da DC será um longa único ou apenas o primeiro de uma nova franquia sobre o personagem?

Enquanto conversava ao Total Film, Robert Pattinson revelou a possibilidade de sequências para o filme. Ele comenta que desde o início sentiu que este novo filme é diferente dos demais longas do Batman já produzidos pela DC.

Em suas próprias palavras, The Batman é “muito estranho e meio… É triste e bastante tocante. É uma história muito, muito incomum do Batman, e quase parece mais difícil para mim imaginar que seja uma franquia depois. Quero dizer, eles sempre têm aquele pedacinho no final, que é tipo: ‘… vem aí!'”

Com essa fala, o astro revelou de forma bem indiscreta que o final de The Batman contará com uma chamada para um novo filme do personagem. Os fãs já estão ansiosos para isso, mas o próprio astro também tem planos para o futuro da franquia, como revela ao Empire: “Eu fiz uma espécie de mapa para onde a psicologia de Bruce se desenvolveria em mais dois filmes… Eu adoraria fazer isto.”

No entanto, só saberemos se Robert Pattinson está de fato dizendo a verdade em algumas semanas: The Batman, novo longa da DC, chega aos cinemas do Brasil no dia 03 de março.