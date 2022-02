Sucesso ou fracasso? Primeiras críticas de The Batman são reveladas

As primeiras críticas de The Batman começaram a ser publicadas, após o embargo de análises cair na segunda-feira, 28 de fevereiro. O filme com Robert Pattinson está sendo aclamado pelos críticos.

Alguns poucos não gostaram do longa-metragem de Matt Reeves, mas a grande maioria gostou dessa nova releitura do Batman.

Continua depois da publicidade

Mark Hughes, da Forbes, considerou “uma conquista imponente… É exatamente o que a franquia Batman precisava ser… Este é o filme do Batman que estávamos esperando”.

Já Robbie Collin, do Daily Telegraph, escreveu: “Um thriller de detetive urbano extenso e sinuoso, com a trama de filme noir clássico”.

David Rooney, do THR, por sua vez, escreveu: “É um noturno cheio de alma de corrupção e caos, e por mais que eu ansiasse por mais alguns vislumbres de humor, em nenhum momento durante as três horas de duração minha atenção vagou”.

Allison Rose, do FlickDirect, escreveu: “A direção e a interpretação de Pattinsons fazem deste filme do Batman um que atrairá as massas”

Já Clarisse Loughrey, do Independent, elogiou o filme, mas não achou uma obra-prima: “Batman é um filme muito bom do Batman. Pensar nisso como algo mais só leva à ilusão ou decepção”.

The Batman é estrelado por Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne. O elenco também conta com Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim e Paul Dano como Charada.

John Turturro também participa como Carmine Falcone, assim como Jeffrey Wright como Comissário Gordon e Andy Serkis como Alfred.

A direção é de Matt Reeves, conhecido por seu aclamado trabalho na trilogia de Planeta dos Macacos.

The Batman chega aos cinemas em 3 de março.