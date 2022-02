Sufoco: Ator de The Batman se enrolou em plástico para gravar filme

The Batman conta com uma releitura bem diferente do Charada, vivido por Paul Dano. O astro revelou ter se coberto de plástico para interpretar o papel.

O ator foi enrolado com plástico e há uma razão dentro do filme para tal, além do aspecto puramente visual. A justificativa é que ele o personagem busca evitar que qualquer tipo de DNA seja deixado para trás durante os crimes.

Naturalmente, usar um traje todo de plástico não é exatamente algo muito agradável e o ator acabou passando muito calor.

“Dano tirou a máscara e estava vermelho como uma beterraba”, disse Matt Reeves à EW.

“Minha cabeça estava latejando de calor,” Dano continuou. “Fui para casa naquela noite, depois do primeiro dia inteiro, e quase não consegui dormir porque estava com medo do que estava acontecendo com minha cabeça. Era como se estivesse comprimido pelo suor, pelo calor e pela falta de oxigênio. Foi uma sensação louca.”

Eventualmente, o departamento de figurino do filme descobriu como permitir que o ator respirasse com mais facilidade enquanto usava a máscara.

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.