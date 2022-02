Superman existe no universo de The Batman? Diretor responde

Poderia existir um Superman no universo de The Batman? O diretor Matt Reeves abordou essa questão em uma nova entrevista.

Falando com o Collider, o cineasta não descartou a existência de um Superman nesse novo universo. No entanto, ele disse que, no momento, está mais interessado em explorar coisas “pé no chão”.

“Eu não queria ter que encontrar uma maneira de conectar com outras coisas. Para mim, era o suficiente fazer um filme do Batman, um universo do Batman.”

“Acredito que não é impossível que, no futuro, possa existir uma conexão com outra coisa. Mas eu não estava interessado nisso no momento, do mesmo jeito que eu nem estava pensando em sequências.”

Nada de Superman (por enquanto)

O diretor de The Batman continuou: “Eu queria que tudo parecesse crível e emocionalmente real. Tentei encontrar uma versão prática das coisas.”

“Se, de repente, no mundo do Batman, as pessoas descobrissem a existência de um alienígena como o Superman, haveria um grande choque. Seria um elemento fantástico.”

“Mas, honestamente, não é no que estou interessado no momento. Temos sorte que é um mundo onde as pessoas gostariam de ver o que acontece, e eu acho que seria um desafio empolgante de explorar, mas no momento esse não é o meu foco.”

The Batman chega aos cinemas em 3 de março.