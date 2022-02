Sylvester Stallone dá susto em fãs após piada com novo Rocky

Sylvester Stallone surpreendeu os fãs com uma possível novidade sobre um novo projeto de Rocky. No entanto, tudo não passava de uma brincadeira do astro.

No Instagram, Sylvester Stallone compartilhou uma imagem em que aparece ao lado de sua filha, Sophia Stallone. Ele escreveu na legenda que ela está pronta para interpretar a filha de Rocky, Roxana.

O astro acrescentou logo em seguida que é “só uma brincadeira”. Mas alguns fãs não entenderam a piada e acharam que realmente se tratava do anúncio de um novo projeto.

Confira abaixo a postagem de Sylvester Stallone no Instagram.

Sylvester Stallone não retorna em Creed 3

Creed 3 está atualmente em produção com Michael B. Jordan. No entanto, a sequência não terá o retorno de Sylvester Stallone.

O motivo para o astro não retornar como Rocky ainda não está muito claro. No entanto, tudo indica que o personagem ainda deve ser constantemente mencionado, tendo uma certa presença na história mesmo sem exatamente aparecer.

Creed 3 chega aos cinemas em 23 de novembro de 2022.