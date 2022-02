Sylvester Stallone revela quem ganharia entre Rocky e Rambo

Sylvester Stallone viveu dois dos maiores personagens de filmes de ação de todos os tempos: Rocky e Rambo. No Instagram, o astro revelou quem ganharia em um combate.

Na rede social, Stallone publicou um pôster feito por fãs anunciando uma luta entre os dois icônicos personagens e especificou quem ganharia em determinado cenário.

Continua depois da publicidade

“Até eu pagaria para ver essa luta. Se forem dois homens se encontrando na rua e se enfrentando sem regras, acredito que o resultado seria… Se os lutadores se mantivessem em pé, Rocky venceria. Seu corpo socos e ganchos de direita acabariam por vencer Rambo… Se a luta for para o chão, Rambo prevalecerá em uma luta sangrenta e brutal até o fim”, escreveu Sylvester Stallone.

“Repensando esse cenário, acredito que no contato inicial, já que eles não estarão na chuva e brigando do lado de fora, basicamente uma briga de rua, o Rocky vai acertar os primeiros cinco ou seis golpes. Se isso não incapacitar Rambo, o que eu não acho que não acontecerá a menos que seja atingido em cheio, o conjunto de habilidades de Rambo definitivamente estará em plena exibição, o que significa ataques incrivelmente cruéis nos olhos, na garganta, em todas as partes vulneráveis ​​do corpo eventualmente. Rocky seria levado para o chão e provavelmente atacado … Então, novamente Rocky é incrivelmente resiliente e muito bom no chão também!!! Essa é a minha opinião neste mundo fictício. O resultado final é que nenhum homem jamais será o mesmo”.

Veja a publicação do astro, abaixo.

Sylvester Stallone não retorna em Creed 3

Creed 3 está atualmente em produção com Michael B. Jordan. No entanto, a sequência não terá o retorno de Sylvester Stallone.

O motivo para o astro não retornar como Rocky ainda não está muito claro. No entanto, tudo indica que o personagem ainda deve ser constantemente mencionado, tendo uma certa presença na história mesmo sem exatamente aparecer.

Creed 3 chega aos cinemas em 23 de novembro de 2022.