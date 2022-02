Tadinho: Tom Holland perdia o sono por ter que mentir sobre filme

Tom Holland ficou conhecido por revelar spoilers antes da hora. No entanto, para Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), ele realmente se segurou.

Durante uma entrevista para o Late Night with Seth Meyers, o astro disse que perdeu o sono por ter que mentir sobre as participações de Tobey Maguire e Andrew Garfield no blockbuster.

Ele sabia que os colegas apareceriam, mas tinha que despistar sobre o assunto.

Ator teve que mentir sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

“Eu sou uma pessoa muito honesta, por natureza. Isso até me colocou em alguns problemas no passado.”

“Os jornalistas ficavam sempre me perguntando sobre o Tobey e o Andrew, e eu tinha que dizer que eles não apareceriam. Quando eu ia para casa, eu nem conseguia dormir direito.”

“Eu tinha que ligar para a minha mãe. Eu me sentia muito culpado por todas as mentiras”, brincou o ator.

Tom Holland agora está em cartaz com Uncharted: Fora do Mapa. Ele estrela o longa-metragem ao lado de Mark Wahlberg.

Uncharted: Fora do Mapa está em exibição nos cinemas.