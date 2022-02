Teaser mostra todos os filmes que a DC vai lançar em 2022

A DC divulgou um teaser com todos os seus filmes que serão lançados em 2022. São quatro grandes produções: The Batman, Adão Negro, The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2).

O teaser é muito curto, mostrando apenas cenas rápidas. No entanto, deve ser o bastante para deixar os fãs da DC ainda mais ansiosos!

Continua depois da publicidade

Confira abaixo o teaser divulgado pela DC.

Batgirl não está presente

Curiosamente, Batgirl não está presente no teaser. O projeto está sendo produzido no momento, mas havia a especulação de que seria lançado ainda em 2022.

Isso indica que o lançamento deve ficar para 2023. Vale lembrar que Batgirl é uma produção exclusiva da HBO Max, ou seja, será lançada diretamente no serviço de streaming.

O próximo filme da DC no cinema é The Batman. Robert Pattinson lidera o elenco como uma nova versão de Bruce Wayne.

The Batman, da DC, chega aos cinemas em 3 de março de 2022.