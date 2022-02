Teen Wolf está de volta! Veja tudo o que sabemos sobre o filme

Considerada uma das séries mais populares da história da Netflix, Teen Wolf se prepara para retornar com um filme. Mais de quatro anos depois da exibição da temporada final, os fãs poderão finalmente descobrir por onde andam personagens inesquecíveis – como Scott, Stiles, Lydia e muitos outros.

Ainda sem título, o longa foi anunciado originalmente em 24 de setembro de 2021, no aniversário do desfecho de Teen Wolf. O filme tem roteiro e direção de Jeff Davis, o criador da série, que também atua como produtor executivo.

Junto com o filme, Davis está desenvolvendo uma nova série batizada de Wolf Pack, baseada na saga literária escrita por Edo Van Belkum.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o filme de Teen Wolf: trama, elenco, filmagens, previsão de estreia e muito mais.

De que fala o filme de Teen Wolf?

Como o filme de Teen Wolf ainda está em estágio inicial de produção, poucos detalhes foram revelados sobre a trama.

No entanto, a sinopse oficial do longa já foi divulgada. A descrição oferece pistas importantes sobre a história do filme.

“É Lua Cheia em Beacon Hills, e uma força terrível acaba de emergir. Os lobos uivam mais uma vez, clamando o retorno de banshees, coiotes, cães do inferno, kitsunes e todos os outros metamorfos da noite. Mas apenas um lobisomem como Scott McCall – não mais adolescente, mas ainda Alpha – pode reunir novos aliados e velhos amigos em uma luta contra o inimigo mais perigoso de todos os tempos”, afirma a sinopse oficial da produção.

Tyler Posey e outros retornos importantes no elenco de Teen Wolf

O filme de Teen Wolf trará o retorno dos personagens mais importantes da série original. E como a própria descrição indica, Tyler Posey volta como o protagonista Scott McCall.

“Estou muito animado para interpretar esse personagem novamente. Eu sinto muita falta dele! Mal posso esperar para vê-lo mais maduro”, comentou o astro em uma entrevista ao Entertainment Weekly.

Além disso, Linden Ashby (Xerife Noah) afirmou nas redes sociais que o longa de Teen Wolf contará também com participação de Dylan O’Brien como Stiles Stilinski.

Também estão confirmados no elenco do filme de Teen Wolf Holland Roden (Lydia), Shelley Hennig (Malia Tate), Crystal Reed (Allison), Orny Adams (Bobby), JR Bourne (Chris), Seth Gilliam (Alan), Colton Haynes (Jackson), Ryan Kelley (Jordan), Melissa Ponzio (Melissa) e Dylan Sprayberry (Liam).

As ausências mais importantes são as de Tyler Hoechlin (Derek) e Arden Cho (Kira).

Filmagens de Teen Wolf já estão acontecendo?

Em uma postagem no Instagram, o criador Jeff Davis ofereceu aos fãs uma grande novidade sobre o filme de Teen Wolf: a data de início das filmagens.

“Teen Wolf começa as filmagens no próximo mês”, comentou o produtor-executivo.

Dessa forma, as gravações do filme de Teen Wolf tem previsão para começar em março de 2022.

Filme de Teen Wolf – Data de estreia

Ainda em seu estágio inicial de produção, o filme de Teen Wolf ainda não tem data para estrear.

De acordo com o site Insider, a plataforma Paramount pretende lançar o longa ainda em 2022, provavelmente no final do ano.

Enquanto o filme de Teen Wolf não estreia, você pode conferir as 6 temporadas da série na Netflix.