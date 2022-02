Tem ranço? Ben Affleck diz o que pensa sobre Batman de Pattinson

Em pouco tempo, o mundo finalmente ficará cara a cara com o mais novo Cavaleiro das Trevas, Robert Pattinson, enquanto ele faz sua estreia no cinema em Batman, de Matt Reeves. Mas o que já sabemos do ator e sua tão esperada interpretação do personagem de Gotham?

Como a terceira pessoa a interpretar Bruce Wayne na última década, Pattinson estrelará todo um universo com derivados para personagens como o Pinguim e outros vilões.

Continua depois da publicidade

Quanto a Pattinson, o mundo da atuação sem dúvida foi bom para o ator, com Batman servindo como seu maior papel em Hollywood até hoje.

Mas e sua reputação agora que o ator de 35 anos está em ascensão? Ben Affleck, a última pessoa que interpretou Batman, acha que ele é realmente digno de vestir a capa e o capuz?

Pattinson tem trilhado o caminho desde seus dias de aparecer em filmes como Harry Potter e o Cálice de Fogo e a saga Crepúsculo.

Seu trabalho desde então inclui performances aclamadas pela crítica em Z: A Cidade Perdida, Bom Comportamento, Tenet e O Farol, de Robert Eggers. Mas isso é suficiente para obter a aprovação oficial de Ben Affleck?

Como a maioria das pessoas provavelmente suspeitava, Ben Affleck é totalmente a favor de Batman estrelado por Robert Pattinson e acredita que ele será um sucessor incrível.

“Acho que Robert é um ótimo ator”, explicou Affleck em uma entrevista recente para Jake’s Takes no YouTube (via Looper).

“Ele vai se sair muito bem.”

Ben Affleck acredita no potencial de Robert Pattinson

Affleck, que estava promovendo O Caminho de Volta, elogiou o diretor Matt Reeves por escolher um ator e um estilo de filme com o qual ele se sentia confortável e sempre quis fazer.

Como alguns podem se lembrar, Affleck foi inicialmente cotado para fazer Batman antes de sair do projeto.

“O filme merece ser feito por alguém que está morrendo de vontade de fazê-lo e não pode esperar, e não era eu na época, então segui em frente”, disse o ator.

Em uma entrevista separada, publicada pelo New York Times, Ben Affleck detalhou como ele optou por desistir de Batman devido a razões pessoais relacionadas às suas batalhas amplamente divulgadas contra o alcoolismo.

“Mostrei a alguém o roteiro de Batman”, disse Affleck ao jornal.

“A pessoa disse: ‘Acho que o roteiro é bom. Também acho que você vai beber até a morte se passar pelo que acabou de passar novamente.'”

A estreia de Robert Pattinson como Cavaleiro das Trevas será oficialmente lançada em breve, com Batman programado para chegar aos cinemas em 3 de março.