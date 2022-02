Teoria com X-Men sugere final insano para Doutor Estranho 2

Com o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura divulgado, aumentam as teorias sobre como a Marvel fará essa inserção dos personagens do X-Men em seu universo cinematográfico.

Para o novo filme, já está praticamente confirmada a participação de Patrick Stewart de volta ao papel de Professor X, e sua presença no longa garante que os X-Men são de fato cânones do MCU graças ao multiverso, mas isso não deve parar por aqui.

Uma teoria compartilhada no Reddit, baseada nos quadrinhos, sugere que os mutantes tenham um papel muito maior em Doutor Estranho 2 e no futuro da Marvel.

Escrita pelo usuário ElijahCookOfficial, essa teoria está chamando a atenção dos internautas por fazer muito sentido, principalmente por se apoiar em acontecimentos já existentes da HQ que poderiam, sem grande dificuldade, ser adaptados para o live-action.

Dinastia M, mas ao contrário

O autor do post conta que, nos quadrinhos, havia uma história importante chamada Dinastia M, na qual a Feiticeira Escarlate alterou a realidade para criar uma vida perfeita para si mesma, semelhante ao que vimos em WandaVision. Percebendo o que havia de errado, os heróis conseguiram restaurar a realidade, mas Wanda se irritou e proferiu a frase “no more mutants” (algo como “chega de mutantes”, em tradução livre), que levou grande parte da população mutante a perder seus poderes.

No entanto, para essa teoria fazer sentido no MCU, os eventos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teriam que abordar exatamente o oposto.

Se em Doutor Estranho 2 a Feiticeira Escarlate visitar o universo dos X-Men, é provável que ela se sinta com inveja ao ver que há uma realidade com vários como ela, enquanto ela própria passou todos esses anos se sentido uma aberração. Sonhando em fazer parte disso, ela poderia usar seus poderes para trazer os X-Men ao MCU, em vez de acabar com eles como nos quadrinhos.

Segundo o usuário do Reddit, “Isso faria com que o universo Fox seja destruído, e então seria como se os mutantes sempre tivessem existido no MCU. Todos os X-Men seriam completamente reiniciados e reformulados. Todos eles, isto é… exceto por um”.

O único mutante intacto a qual ele se refere é Deadpool, que já possui sua franquia própria de grande sucesso.

Doutor Estranho 2 pode mudar futuro da Marvel

Nos comentários, fãs levam a teoria ainda mais a fundo. A frase de Wanda, em inglês “no more mutants”, pode ter seu significado alterado com apenas uma pontuação diferente. “No, more mutantes!” significaria que ela deseja mais mutantes em seu próprio universo, possibilitando uma mudança aparentemente sútil, mas muito significativa em suas consequências.

A teoria inspirada em House of M faz bastante sentido e, se isso de fato acontecer em Doutor Estranho 2, não só oficializará a entrada dos X-Men ao MCU, mas mudará muito sobre o que esperamos do futuro da Marvel nos cinemas.

Teorias a parte, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas brasileiros no dia 05 de maio de 2022, quando finalmente descobriremos o que é real e o que é especulação sobre o novo filme.

