Teoria de Eternos muda completamente luta dos Vingadores e Thanos

Fãs da Marvel ainda debatem a decisão do Doutor Estranho em Vingadores: Guerra Infinita, na batalha contra Thanos. Agora, uma teoria do MCU usa Eternos para mudar completamente esta luta.

No filme em questão, Stephen Strange toma uma decisão de deixar Thanos ganhar após ver mais de 14 milhões de cenários. A escolha sempre pareceu estranha com o desfecho de Vingadores: Ultimato, em que heróis como Homem de Ferro e a Viúva Negra morreram.

Continua depois da publicidade

Os espectadores acreditam que o Doutor Estranho tinha outras opções. Mas, o herói dos Vingadores preferiu escolher o melhor caminho para a humanidade – e não para o grupo da Marvel.

Com Eternos no Disney+, os espectadores levantaram um outro motivo, o que muda completamente a luta de Vingadores e Thanos.

Em Eternos, o MCU revela que a Terra era na verdade uma incubadora para o nascimento de um novo Celestial. O grupo deveria proteger a humanidade para que a energia alimentasse Tiamut, que surgiria e destruiria o planeta.

Porém, alguns Eternos mudam de ideia e decidem proteger a Terra, indo contra o plano dos Celestiais. Isso começa com uma mudança no coração de Ajak, a líder do grupo, que justificativa a salvação do planeta com a esperança que sentiu ao ver como os Vingadores se uniram para derrotar Thanos.

Com isso, os fãs da Marvel acham que Doutor Estranho deixou Thanos ganhar dos Vingadores em Guerra Infinita para que Ajak enfim mudasse de ideia sobre os planos dos Celestiais. Stephen Strange pode ter visto a destruição da Terra pelo nascimento de Tiamut.

A Marvel, por enquanto, ainda não confirma essa teoria.

Eternos está disponível no Disney+

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Como citado, Eternos está disponível no Disney+. Os filmes dos Vingadores também estão na plataforma.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.