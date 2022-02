Uma teoria dos fãs deixa o universo de O Exterminador do Futuro ainda mais sombrio. A franquia teve início com o diretor James Cameron, ajudando a transformar Arnold Schwarzenegger em um dos maiores astros de Hollywood.

A teoria, compartilhada pelo Comic Book Resources, indica que o objetivo da humanidade não é exatamente impedir o chamado “Dia do Julgamento”.

Na verdade, tudo indica que, não importa o que aconteça, a Skynet sempre conseguirá dominar o mundo.

A teoria diz que John Connor se dá conta disso e passa a usar as viagens no tempo para testar diferentes maneiras pelas quais a guerra com as máquinas poderia terminar rapidamente.

Dentro dessa perspectiva, John Connor não estaria tentando evitar totalmente a guerra, e sim encontrar um jeito de terminar com ela mais rápido.

Teoria sombria sobre O Exterminador do Futuro

Essa teoria deixa O Exterminador do Futuro ainda mais sombrio porque, qualquer que fosse o cenário, uma grande parte da humanidade estaria sempre destinada a ser devastada.

Com o apocalipse sendo algo iminente, uma vitória completa para os humanos seria impossível, embora John Connor continue se esforçando para fazer o que pode.

Vale destacar que, embora seja interessante, tudo não passa de uma teoria. Os fãs estão sempre tendo novas ideias sobre o mundo de O Exterminador do Futuro, o que mostra como ele é fascinante.

O primeiro O Exterminador do Futuro está agora disponível pelo Amazon Prime Video.