Teoria sombria de Big Bang Theory mudará forma como você vê série

A série The Big Bang Theory fez grande sucesso na televisão americana com a premissa de como uma mulher atraente chamada Penny (Kaley Cuoco) se tornou amiga dos nerds da física, Raj Koothrappali (Kunal Nayyar), Leonard Hofstader (Johnny Galecki) e Sheldon Cooper (Jim Parsons), mesmo sendo de mundos tão diferentes.

Ao longo de seus 12 anos em exibição, The Big Bang Theory se baseou na ciência de verdade para muitos dos assuntos abordados no programa, mas há uma forma menos precisa de ver os acontecimentos da série, de acordo com essa nova teoria sombria que está rolando na internet, mesmo após o fim da série.

Ela pode não ser verdadeira, mas é muito interessante e vai mudar a forma como você vê a série. Confira:

Entenda a teoria

Segundo essa teoria, The Big Bang Theory era, na verdade, sobre o apocalipse. Quem explica é Alex Schmidt, do Cracked: “The Big Bang Theory é secretamente uma história sobre fim do universo e dos cientistas idiotas que vão trazer isso.”

“Os eventos desta série se passam em um tempo específico na cronologia do universo, uma cronologia eventualmente definida pela atividade humana cujo ponto final são os personagens principais patetas que conhecemos e amamos”, continua.

Para Schmidt, os personagens de The Big Bang Theory são responsáveis pelo fim da existência humana já que, em vez de trabalhar nos importantes projetos da Caltech, como deveriam, estão ocupados demais com suas vidas diárias.

Uma dessas ameaças é o Big Crunch, “um cenário em que o universo atinge seu limite, entra em colapso e reinicia com outro Big Bang, matando todos nós”, explica Schmidt.

Ele continua, afirmando que “Os cientistas da série estão atolados em dramas de relacionamento típicos de sitcom e suas loucuras cômicas semanais”, e por isso “Não há chance de que eles possam se concentrar em seu trabalho, e eles trabalham na Caltech, uma das instituições científicas mais avançadas do mundo”.

No entanto, com o fim da série, sabemos que a teoria estava errada, apesar de ser interessante.

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.