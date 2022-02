The Batman: Ator faz polêmico comentário e irrita fãs de Heath Ledger

Paul Dano, astro famoso por filmes como Pequena Miss Sunshine e Os Suspeitos, dará vida agora ao Charada no filme The Batman, que chega em março aos cinemas. No entanto, sua entrada no universo dos personagens da DC já será polêmica.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, Dano revelou que teve problemas para dormir depois de filmar algumas de suas cenas, dizendo: “Houve algumas noites em que eu provavelmente não dormi tão bem quanto eu gostaria porque era um pouco difícil sair desse personagem. É preciso muita energia para chegar lá. E então você quase tem que sustentá-la quando a alcança, porque subir e descer é meio difícil.”

Nas redes sociais, a citação foi comparada com uma declaração de Heath Ledger, que interpretou o Coringa em O Cavaleiro das Trevas, de 2008, também afirmando que teve seu sono perturbado pelas gravações do filme dos personagens da DC. Após os questionamentos dos fãs, Dano esclarece sua fala:

Ao Good Morning America, enquanto falava sobre The Batman, o apresentador Michael Strahan questionou Paul Dano sobre seu sono, ao qual respondeu: “A estreia foi bem, então eu dormi bem o suficiente. Devo esclarecer porque às vezes essas citações ganham vida própria na internet, mas acho que quero dizer isso, e ficarei curioso se isso vale para você [Michael Strahan], mais como um atleta, francamente, onde você prepara seu corpo e mente. Você sabe, quando você tem uma grande cena em um filme como The Batman, é dia de jogo, e você tem que estar em uma certa temperatura. E essa temperatura não é a temperatura que eu costumo ter na vida real, certo?”

Então, pela explicação de Paul Dano, não é que interpretar o Charada tenha abalado psicologicamente ele, como aconteceu com Heath Ledger, e sim que os esforços para chegar ao pique exigido pelo personagem são complexos, e uma vez lá é difícil voltar ao seu estado normal e dormir como se nada tivesse acontecido.

Mais sobre Batman

O novo filme do Batman, com direção de Matt Reeves, é estrelado por Robert Pattinson em uma versão inédita de Bruce Wayne, icônico personagem da DC.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março.