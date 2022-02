The Batman: Estúdio fez apenas uma exigência para filme acontecer

É bastante comum em filmes de grande orçamento que os estúdios façam inúmeras exigências, mas no caso de The Batman, a Warner Bros. fez apenas uma demanda ao diretor Matt Reeves.

Reeves, conhecido pela recente trilogia de O Planeta dos Macacos, disse ao Collider que conseguiu fazer exatamente o filme que queria e que o estúdio deu bastante apoio a ele.

Continua depois da publicidade

Any fresh take on an iconic property such as Batman requires an awful lot of give and take between the creative talent and their corporate overlords, but in an interview with Collider, Reeves said there was only one rule given to him by WB that he couldn’t deviate from.

“O que é tão interessante é que eles me apoiaram muito e adoraram, desde o início, a ideia do filme. Assim que eu comecei a fazer isso como uma história noir de detetive, eles reagiram muito bem. Eles ficaram empolgados com isso”, disse Reeves.

“Eles realmente me apoiaram em tudo”, continuou o diretor de The Batman. “Este filme é exatamente o que eu queria que fosse, e eles me apoiaram durante todo o processo. Uma coisa que eles fizeram, que era minha intenção desde o início, foi dizer: “Olha, é importante para nós que o filme tenha a classificação indicativa PG-13 [para maiores de 13 anos]”.

Rumores apontavam que The Batman seria para maiores de 18, mas não foi o caso, o filme acabou com a classificação PG-13 nos EUA.

The Batman chega nos cinemas com Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.