The Batman: Estúdio proíbe característica marcante de Pinguim

A DC e a Warner Bros estão seguindo o mesmo caminho que a Marvel no filme The Batman. A revelação foi feita por Colin Farrell, que é o Pinguim do longa.

O astro confessou que a DC não deixa o personagem fumar. Como se sabe, essa é uma característica marcante do vilão do Batman.

“Eu lutei para validar o cigarro, eu até pedi se podia ter ele apagado, mas disseram que não. O Oswald que conhecemos não incorporou a energia do Pinguim que sabemos que existe nos quadrinhos e nos filmes anteriores, então vamos ver se voltamos de novo. Eu amaria explorar mais porque ele não é um chefão, ele é apenas um soldado de Falcone nesse momento. Mas, tem grande ambição e sonhos de fazer coisas grandes”, contou o ator de Pinguim.

Como se sabe, a Marvel tinha uma forte regra no começo do MCU. Nenhum dos personagens podiam aparecer fumando, principalmente os heróis.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.