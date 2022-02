The Batman: Neymar posa com Robert Pattinson e entra no Batmóvel em estreia

Falta pouco para a estreia de The Batman e os astros do filme seguem promovendo o longa-metragem da DC. Dessa vez, eles tiraram fotos junto de Neymar.

Uma das fotos mostra o jogador de futebol ao lado de Robert Pattinson e Zoe Kravitz, que interpreta a Mulher Gato.

Já em outra vemos Neymar dentro do batmóvel usado por Pattinson no filme da DC. Ele parece muito entusiasmado por estar dentro do veículo.

“Vocês sabem que o Ney é fã do Batman, né? Pois é, hoje o Batmóvel e os atores (Robert Pattinson e Zoë Kravitz) do novo filme estiveram em Paris. Claro que rolou um encontro com o nosso craque. Ele ainda tirou onda no carro do homem morcego. Demais!!!”, diz a legenda no Instagram de Neymar.

Veja as fotos, abaixo.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas brasileiros em 3 de março.