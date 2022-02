The Batman: Origem de Charada é mais trágica que a do Coringa de Joaquin Phoenix

Alerta de spoilers

A história que serve como prelúdio para os eventos de The Batman mostra que o Charada (Paul Dano) tem uma origem complicada e trágica. Sendo até pior que a origem do Coringa de Joaquin Phoenix.

A origem do Coringa mostrada por Todd Phillips e personificada por Joaquin Phoenix é considerada dura. Isso favoreceu a grande atuação do ator, onde ele venceu na categoria de melhor ator no Oscar. Quando ele percebe que a sociedade o despreza, ele se revela.

Essa origem é uma das mais pesadas das narrativas apresentadas pela DC Comics nos cinemas. Até agora.

Arthur Fleck transforma seus desespero em fúria. Como se ele escolhesse lutar ao invés de fugir. As mortes causadas por ele são justamente isso. Ao ser confrontado, ele mata. A própria cena no talk show de Murray é um exemplo.

Origem explicada

Mesmo assim, os fãs entenderam que foi um ‘efeito bola de neve’ que o levou a isso. Ele não é mal na sua essência. Arthur sofreu para que o Coringa pudesse surgir. Seu caminho foram as suas próprias escolhas.

Na história que se passa antes dos eventos de The Batman, vimos que Edward Nashton (Futuro charada da DC Comics) também teve seus problemas. Aos seis anos, foi levado a um orfanato mantido pela empresas Wayne. E quando ele via a grande torre Wayne pelas janelas do orfanato, e os objetos da família no local, o ódio começou a crescer.

Thomas Wayne usava o orfanato com material de campanha para prefeito. Diversas fotos eram tiradas para uso de marketing. E como algumas crianças recebiam dinheiro por isso, o ambiente tóxico crescia. Edward sofria bullying por isso e por não ser escolhido para estes eventos.

Quando Edward conseguiu sair do local, começou a trabalhar na área forense de crimes (Como nos quadrinhos da DC Comics, mesmo trabalho). Mesmo com isso, ele continuava com problemas sociais. Seu divertimento era resolver charadas. E quando ele foi quase atropelado por carros de luxo, ele sabotou os veículos para causar um acidente.

Mesmo com a violência crescendo dentro dele, ele continuava acreditando no sistema de Gotham. Mesmo com seus problemas de falta de dinheiro e corrupção. Diferente de Arthur que buscou ajuda e tentou se curar, Edward se viu ‘preso’ em Gotham e que a cidade o mantinha dentro dela. Ele se torna o Charada para se vingar do bullying das pessoas com dinheiro. E como ele é perito forense, ele sabe alguns segredos de como fazer as pessoas sofrerem.

The Batman estreia nos cinemas no dia 03 de março.