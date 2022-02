The Batman: Pattinson coloca uma condição para ter Robin

Robert Pattinson não é contra ter Robin nos filmes de The Batman, do diretor Matt Reeves. Porém, o novo astro da DC tem uma condição para que o famoso personagem apareça.

“Ele tem que ter 13 anos”, afirmou Robert Pattinson ao Collider. “É a única forma que vou aceitar”, completou ainda o astro.

Continua depois da publicidade

O astro ainda revelou ser um fã das HQs de Batman: Morte em família, em que Robin é morto. O diretor também gosta desta história – com o ator comentando que seria algo interessante para possíveis sequências.

“Eu amo Morte em Família e tal, então seria tão legal. As pessoas têm medo disso, mas eu fico empolgado. Eu acho que seria uma adição divertida”, comentou o ator de Batman.

Rumores dizem que Robin pode aparecer em The Batman, mas a direção nega essa participação. Por outro lado, Reeves admite que o ajudante do Bruce Wayne pode muito bem estar em uma sequência.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.