The Batman surpreende com cena de Batmóvel sem efeitos visuais

Em The Batman, há uma cena incrível em que o Pinguim pensa ter superado o Cavaleiro das Trevas em seu carro, mas então o Batmóvel pula das chamas, surpreendendo totalmente o vilão.

Por incrível que pareça, essa cena foi gravada sem efeitos visuais.

Continua depois da publicidade

Em entrevista com o Comic Book, o diretor Matt Reeves revelou que a cena foi gravada com efeitos práticos. Não teve o envolvimento de CGI ou coisa do tipo.

“É realmente o Batmóvel pulando no fogo. Tipo, essa cena é real.”

“Nós não usamos CGI nessa cena. Acredito que as pessoas não vão ligar muito pensando que é apenas CGI, mas fizemos essa cena de verdade.”

The Batman é estrelado por Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne. O elenco também conta com Zoë Kravitz como Mulher-Gato, Colin Farrell como Pinguim e Paul Dano como Charada.

John Turturro também participa como Carmine Falcone, assim como Jeffrey Wright como Comissário Gordon e Andy Serkis como Alfred.

A direção é de Matt Reeves, conhecido por seu aclamado trabalho na trilogia de Planeta dos Macacos.

The Batman chega aos cinemas em 3 de março.