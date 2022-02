The Flash: Filme terá Aquaman e Mulher-Maravilha; saiba mais

The Flash finalmente vai sair do papel em 2022. O filme da DC chega em novembro e poucos detalhes foram revelados até o momento, mas aparentemente Aquaman e a Mulher-Maravilha irão aparecer. Além disso, descobrimos mais informações sobre a trama.

O Observatório do Cinema descobriu que a trama do filme será, de fato, baseada em Ponto de Ignição (Flashpoint). Barry Allen tentará mudar o passado, tentando fazer com que a mãe dele não seja assassinada.

Isso gera um efeito borboleta, gerando ramificações inesperadas e, com isso, ele viajará para outros universos. Nesse meio, as duas versões do Batman (Michael Keaton e Ben Affleck) ajudarão ele a voltar no tempo.

Também descobrimos que o Aquaman de Jason Momoa e a Mulher-Maravilha de Gal Gadot também estarão no filme, mas os papéis deles não foram revelados até o momento.

Vale apontar que, oficialmente, a Supergirl e os dois Batman já foram confirmados no filme com Ezra Miller.

The Flash está chegando

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller.

A trama envolverá o Ponto de Ignição, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, que como mencionado, no filme fica com a atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos de Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.