The Flash: Surpreendente vilão do filme da DC pode ter sido revelado

Ainda faltam alguns meses para a estreia de The Flash e, até o momento, a DC tem feito grande suspense sobre o que vai acontecer neste novo filme estrelado por Ezra Miller, mas um spoiler pode ter velado quem será o antagonista do longa.

Shane Steyn, um dos dublês que trabalhou neste filme, compartilhou há algum tempo uma foto em seu Instagram mostrando a camiseta promocional que o elenco recebeu da DC.

Continua depois da publicidade

Além das silhuetas de Batman e Supergirl, é vista a silhueta de um The Flash que é bem semelhante ao do Flash Negro. Esse detalhe havia passado despercebido até então.

Flash Negro é um personagem apareceu nas HQs pela primeira vez 1998. Criado por Grant Morrison, Mark Millar e Ron Wagner, ele é uma espécie de Morte para os velocistas da DC.

Anteriormente, já haviam sido divulgados rumores de que o Barry Allen de Ezra Miller enfrentaria um doppelgänger maligno no novo filme, e agora a teoria ganha ainda mais forças.

Confira a camiseta em em questão logo abaixo:

The Flash está chegando

The Flash enfim terá a história do Barry Allen dos cinemas com Ezra Miller.

A trama envolverá o Ponto de Ignição, o que indica que os fãs devem esperar múltiplas realidades e viagens no tempo.

Na aventura, o herói estará acompanhado de famosos personagens da DC. Entre eles, a Supergirl, que como mencionado, no filme fica com a atriz Sasha Calle.

Os mentores do Flash nesse filme serão duas versões do Batman. Uma é a de Liga da Justiça, interpretado por Ben Affleck, enquanto a segunda é a de Michael Keaton, dos filmes clássicos de Tim Burton.

A direção é de Andy Muschietti. O cineasta ficou conhecido pelos filmes de It: A Coisa.

The Flash, novo filme da DC, está previsto para chegar em 4 de novembro de 2022.