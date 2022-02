Thor tem irmã secreta que pode ser muito poderosa para o MCU

Uma irmã secreta de Thor nos quadrinhos pode ser muito poderosa para o MCU. O Deus do Trovão é um dos principais personagens da Marvel.

Muitos fãs não sabem disso, mas Thor teve uma irmãzinha nos quadrinhos chamada Laussa. Ela apareceu pela primeira vez em Angela: Asgard’s Assassin #1, de 2014.

Foi revelado que a bebê tinha uma parte da essência de Surtur, que nunca pôde ser removida dela. Dessa maneira, ela apresenta incríveis poderes sobrenaturais.

Laussa pode ser muito poderosa para o MCU

Laussa é uma daquelas personagens que podem ser consideradas poderosas demais para o MCU. Poderia ser complicado adaptar as suas habilidades no cinema.

No entanto, não é apenas por causa disso que a personagem provavelmente nunca aparecerá no MCU.

Nos quadrinhos, a história de Laussa está muito envolvida com personagens e eventos que não têm muita importância ou nem mesmo existem no universo compartilhado.

Dito isto, existe a chance de que as origens da personagem sejam alteradas para que ela se encaixe no MCU. Nada é impossível, mas pelo menos por enquanto, parece difícil que Laussa seja adaptada no cinema.

