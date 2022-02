Time do Coração: O que aconteceu com o Sean Payton da vida real

Protagonizado por Kevin James, Time do Coração faz sucesso na Netflix ao adaptar para as telas uma inusitada história real. A comédia acompanha a história de Sean Payton, um famoso técnico da NFL que se envolve em uma grande confusão. Quem já conferiu a trama do longa quer saber: o que aconteceu com Sean Payton na vida real?

“Suspenso da NFL, o técnico Sean Payton resolve treinar o time de futebol americano do filho nesta comédia para toda a família”, afirma a sinopse oficial de Time do Coração na Netflix.

Além de Kevin James no papel principal, Time do Coração conta também com Taylor Lautner, Rob Schneider, Jackie Sandler, Gary Valentine, Chloe Fineman e John Farley.

O site Screen Rant revelou tudo que aconteceu com Sean Payton na vida real após os eventos mostrados no filme da Netflix; confira.

Time do Coração: O destino de Sean Payton na vida real

O Sean Payton da vida real, atualmente com 58 anos, anunciou em 25 de janeiro de 2022 sua despedida do time New Orleans Saints – no qual trabalhou como técnico por mais de 15 anos.

Como Sean não anunciou seu próximo projeto, tudo indica que o treinador se aposentou.

No entanto, em uma entrevista prévia, Payton afirmou “evitar o termo aposentadoria”, e revelou que ainda deseja trabalhar no mundo do futebol, mesmo que não seja como técnico.

O anúncio foi realizado um ano após a despedida de Drew Brees, o quarterback do time New Orleans Saints.

Sites especializados afirmam que Sean Payton pode estar negociando com o time Dallas Cowboys, mas a especulação não foi confirmada.

“Não sei o que virá em seguida. Mas não gosto da palavra ‘aposentadoria’. Ainda quero trabalhar com o futebol, e para ser honesto, pode ser como técnico. Pode ser, mas ainda não sei. Não é onde meu coração está no momento”, explicou Payton.

Muitos assinantes da Netflix não perceberam, mas o Sean Payton da vida real faz uma participação especial em Time do Coração. O técnico aparece rapidamente como Lionel, um zelador.

E o que teria acontecido com Connor Payton, o filho de Sean? No filme da Netflix, ele é interpretado pelo ator-mirim Tait Blum (Extraordinário).

De acordo com o Screen Rant, Connor Payton tem atualmente 21 anos, e mantém uma vida discreta fora dos holofotes.

Fontes consultadas indicam que o jovem estuda na Universidade Cristã do Texas e continua a manter uma boa relação com o pai.

Com Kevin James e Taylor Lautner, Time do Coração está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.