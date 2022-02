Tô Ryca! 2: Onde assistir filme com Samantha Schmütz

Samantha Schmütz retorna para um papel famoso dela em Tô Ryca! 2. O filme chega com exclusividade nos cinemas em 3 de fevereiro.

Mais uma vez, a artista conhecida por trabalhos na Globo interpreta Selminha. Nesta nova trama, a protagonista terá que encarar uma pessoa que diz ser a verdadeira herdeira de toda fortuna da protagonista.

Como a comédia chega diretamente nos cinemas, os fãs devem manter cuidados. Os espectadores precisam lembrar de máscara, álcool em gel e distanciamento.

Outro ponto importante é que os fãs devem lembrar do comprovante de vacinação para assistir Tô Ryca! 2. Confira abaixo um trailer do filme com Samantha Schmütz.

Mais sobre o filme Tô Ryca! 2

Selminha está de volta! E agora é Ryca, esbanjadora, paga mais caro em tudo que quer e pode. O problema é que alegria de pobre sempre dura pouco.

Aparece uma homônima que se coloca como a herdeira legitima e os bens de Selminha são congelados. Agora sua única fonte de renda é a que a justiça concede até se resolver o processo: um salário mínimo por mês, ou seja, 30 reais por dia.

Sem saber como viver no miserê, toda a comunidade de Quintino também acaba passando aperto. Mas a Selminha guerreira, batalhadora e brasileira que não desiste nunca, ressurge para resolver não só a sua vida, mas de todos que ama.

Além de Samantha Schmütz, o elenco tem ainda Katiuscia Canoro, Anderson Di Rizzi, Marcello Melo Jr, Evelyn Castro, Rafael Portugal e Charles Paraventi.

Tô Ryca! 2 chega em 3 de fevereiro nos cinemas do Brasil.