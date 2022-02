Tom Holland aparece com “corpo falso” em metade de Homem-Aranha 3

Durante metade de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), Tom Holland aparece com um “corpo falso”. No entanto, esse é um segredo da produção que quase ninguém sabia.

Durante uma entrevista para o Comic Book, o supervisor de efeitos especiais, Scott Edelstein, que trabalha na Digital Domain, explicou que a ideia do Homem-Aranha de Tom Holland usar um traje híbrido com nanotecnologia só surgiu depois que as gravações tinham terminado.

Ou seja, coube à equipe de efeitos especiais realizar uma alteração com CGI, então o corpo do ator teve que ser recriado digitalmente para que ele aparecesse com o novo traje.

“Na metade do filme, Peter pega a nanotecnologia de volta do Doutor Octopus, certo? Isso cria um traje híbrido, mas essa ideia só veio depois das gravações”, explicou Scott Edelstein.

Curioso segredo de produção

“Nas gravações, ele estava usando apenas o traje vermelho e preto, que não tinha a nanotecnologia. Então, durante quase metade do filme, o seu corpo do pescoço para baixo é completamente de CGI.”

“Em várias cenas, o seu corpo é de CGI o tempo todo. É uma loucura.”

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) ainda está em cartaz em alguns cinemas do Brasil.

