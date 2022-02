Tom Holland comemora estreia de Uncharted com adorável cachorrinho; veja

Tom Holland acessou o Instagram para comemorar a estreia de Uncharted: Fora do Mapa, compartilhando uma imagem com um adorável cachorrinho. O ator é conhecido por seu papel como Homem-Aranha no cinema.

Em Uncharted: Fora do Mapa, Tom Holland interpreta Nathan Drake, um conhecido personagem do universo dos jogos.

Muitos fãs opinaram que o ator não é muito parecido com o personagem original, mas a ideia do longa-metragem é apresentar uma versão mais jovem do caçador de tesouros.

Confira abaixo a recente postagem de Tom Holland no Instagram.

Nova produção da Sony

Uncharted: Fora do Mapa é uma nova produção da Sony. Além de Tom Holland, o elenco também conta com Mark Wahlberg e Antonio Banderas.

A direção é de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. O roteiro teve desenvolvimento por Art Marcum e Matt Holloway, de Transformers: O Último Cavaleiro.

Uncharted: Fora do Mapa está em exibição nos cinemas.