Tom Holland enviou mensagem hilária para astro da Marvel após ver filme do MCU

O apoio entre os astros da Marvel continua!

Simu Liu, astro de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, revelou que Tom Holland, de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, lhe enviou uma mensagem de voz hilária depois de assistir ao seu filme.

O longa do MCU foi lançado nos cinemas em setembro de 2021 e arrecadou US $ 430 milhões nas bilheterias mesmo em meio à pandemia, além do destaque no Disney+ para sua estreia no streaming.

O filme foi aclamado por seu elenco e efeitos visuais, e Tom Holland enviou uma mensagem de voz hilária para Liu exibindo sua empolgação com o filme do astro.

A mensagem foi mostrada durante cerimônia Havdalah & BBYO Honors, no qual Liu mostra a mensagem de voz para a plateia toda ouvir, com um sorriso no rosto demonstrando orgulho por ser querido pelo ator do Homem-Aranha.

Confira o vídeo logo abaixo:

“Cara, acabei de assistir Shang-Chi, esse filme é incrível pra caral#@.” pic.twitter.com/EGvThPSPEx — Shang-Chi Brasil (@ShangChiBR) February 20, 2022

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+. O filme do herói está com uma continuação confirmada.

