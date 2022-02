Tom Holland foi expulso de bar por causa de Uncharted

Tom Holland, conhecido como Homem-Aranha da Marvel, teve uma experiência diferente para se preparar para Uncharted: Fora do Mapa, da Sony. O ator trabalhou por um tempo em um bar para ser Nathan Drake.

Na SiriusXM, Tom Holland foi além e contou que a experiência resultou em um fato inusitado. O astro de Uncharted entrou em uma escola de bartender para aprender a fazer drinks de forma profissional.

Com o curso, o ator de Homem-Aranha fez alguns turnos em um bar de Londres. Porém, os boatos começaram a se espalhar.

O dono do bar, então, decidiu expulsar Tom Holland do local com medo das consequências de ter um astro mundial fazendo a experiência no estabelecimento. Mas, não demorou muito e a estrela conseguiu voltar.

“Foi um relacionamento complicado no primeiro momento. Mas, eu dei muita atenção para eles. Isso fez com que eles mudassem de ideia e me deixassem voltar”, contou o astro.

No fim, o ator de Uncharted, da Sony, adorou a experiência e tem até uma bebida favorita para fazer: “Eu gosto de fazer o martini expresso. É muita diversão.”

Com Tom Holland, Uncharted está em cartaz nos cinemas

Uncharted: Fora do Mapa tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa é a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla tem a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted: Fora do Mapa, com Tom Holland, já está em exibição nos cinemas.