Tom Holland recebeu conselho terrível de ator de Uncharted

Falando com a Esquire Middle East, Tom Holland revelou que recebeu um conselho terrível do seu colega de Uncharted: Fora do Mapa, Mark Wahlberg, há alguns anos.

Foi antes mesmo de eles trabalharem juntos no novo blockbuster.

“Ele me disse em um programa de bate-papo que eu deveria me mudar para Los Angeles com meus amigos e obter uma licença de maconha”, disse Tom Holland.

O ator não seguiu o conselho

O ator brincou que a sua mãe não gostou do conselho, então ele preferiu ouvi-la em vez de seguir a ideia do colega de Uncharted: Fora do Mapa.

Uncharted: Fora do Mapa é uma adaptação da aclamada franquia de jogos da Sony. Tom Holland e Mark Wahlberg estrelam como os personagens principais, enquanto Antonio Banderas interpreta o vilão da história.

Uncharted: Fora do Mapa chega aos cinemas do Brasil em 17 de fevereiro de 2022.