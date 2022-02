Tom Holland revela um arrependimento em relação a Uncharted

Tom Holland é conhecido por interpretar o Homem-Aranha no cinema. Ele assume um novo papel em Uncharted: Fora do Mapa, mas existe uma coisa da qual ele se arrepende em relação ao longa-metragem.

Falando com o BuzzFeed, Tom Holland contou que se arrepende por não ter tido a oportunidade de viajar por vários países do mundo durante as gravações de Uncharted: Fora do Mapa. Isso era algo que estava nos planos, mas acabou não acontecendo por causa da pandemia.

De qualquer maneira, é uma possibilidade para uma sequência. Uncharted: Fora do Mapa se mostrou um sucesso de bilheteria até o momento, então é muito provável que uma continuação seja oficialmente anunciada em breve.

Tom Holland gostaria de ter viajado mais pelo mundo

“Eu gostaria de ter viajado um pouco mais pelo mundo. Obviamente, por causa da pandemia, nós não conseguimos viajar para todos os lugares que queríamos ir.”

“Seria ótimo fazer uma sequência e viajar um pouco mais pelo mundo. Conhecer outros lugares.”

O elenco de Uncharted: Fora do Mapa também conta com Mark Wahlberg e Antonio Banderas. A produção é baseada em uma popular franquia de jogos.

Uncharted: Fora do Mapa está agora em exibição nos cinemas.