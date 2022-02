Toy Story: Buzz Lightyear de Chris Evans tem mudança decepcionante

A história de origem de Buzz, amado personagem de Toy Story, vai ser contada no filme Lightyear. No longa da Disney e Pixar, a voz do astronauta fica com Chris Evans, o Capitão América da Marvel.

Com o lançamento de um novo trailer, mais detalhes do filme e do personagem foram revelados. Como notado pelo Screen Rant, o Buzz de Chris Evans tem uma mudança decepcionante em relação a Toy Story.

Continua depois da publicidade

O astronauta do filme derivado é claramente mais sério. Enquanto isso, Buzz é amado em Toy Story pela inocência dele em achar primeiro que não é um brinquedo e depois pelo jeitão atrapalhado na amizade com Woody.

Em Lightyear, Buzz é um astronauta real no universo em que Toy Story se encontra. Ele, ao contrário do brinquedo, é o herói que todos esperam, o que explica o tom sério.

Como se sabe, o filme derivado tem apenas essa ligação com a franquia: contar a história de quem inspirou o brinquedo de Buzz.

Para muitos fãs pode ser decepcionante, já que alguns esperam ver mais do Buzz de Toy Story – por mais que a Disney e a Pixar deixem claro que os personagens de Lightyear e dos amados filmes são diferentes.

Lightyear chega nos cinemas

“Quando criamos o primeiro Toy Story, projetamos Buzz Lightyear com a ideia de que ele era um brinquedo baseado em algum personagem muito legal de um filme épico de grande sucesso. Bem, todos esses anos depois, decidimos fazer esse filme”, disse Pete Docter sobre o filme (via Collider).

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista.

Lightyear estreia em 17 de junho de 2022.

Filmes e séries da Pixar podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.