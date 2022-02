Trailer de Doutor Estranho 2 esconde outro grande personagem, segundo fãs

O trailer de Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) levanta muitos questionamentos entre os espectadores da Marvel. Um deles é sobre uma figura flamejante que aparece lutando contra a Feiticeira Escarlate no MCU.

Os espectadores da Marvel já apontaram algumas alternativas para este misterioso personagem. Uns comentaram ser a Capitã Marvel, pelas cores apresentadas.

Continua depois da publicidade

Já outros garantem ter visto um cavanhaque, indicando que seria uma variante do Homem de Ferro. Alguns espectadores de Doutor Estranho 2 também chegaram a cogitar o Tocha Humana, do Quarteto Fantástico.

Mas, fãs da Marvel deram zoom no rosto desse personagem misterioso do trailer de Doutor Estranho 2. Com a imagem aproximada, pode-se ver que a heroína é uma mulher negra.

Pelas características da personagem, essa pode ser uma variante da Capitã Marvel, que seria Monica Rambeau ou Maria, a mãe dela.

Rumores dão conta de que a Marvel vai usar essa versão da Capitã Marvel como uma integrante dos Illuminati, grupo que defende um dos universos do multiverso e pode acabar aparecendo no longa do MCU.

Confira abaixo a imagem com o zoom.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.