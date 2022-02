Trailer de Doutor Estranho 2 pode ter mostrado ameaça maior que Thanos

O trailer de Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) segue levantando teorias entre os fãs da Marvel. Uma nova sugestão é de que uma ameaça maior que Thanos, vista na série Loki do Disney+, pode estar no longa do MCU.

Durante o vídeo, uma grande fumaça é vista chegando em um templo com magos. A teoria de fãs da Marvel é que essa fumaça é o monstro Alioth.

Para quem não assistiu Loki, Alioth é simplesmente uma força que foi capaz de acabar com a guerra do multiverso. A revelação foi feita pelo Kang da Cidadela do Fim do Mundo, que fica no Vazio.

Alioth se apresenta justamente como uma grande fumaça, que destrói tudo que entra no caminho dele. Antes do multiverso ser liberado, novas linhas do tempo eram consumidas justamente por esse monstro.

No fim de Loki, no Disney+, o multiverso nasce de novo com a morte desta versão de Kang. Alioth, assim, pode ter sido libertado – podendo ser o vilão secreto de Doutor Estranho 2.

Em Loki, Alioth parece simplesmente indestrutível. Dessa forma, a ameaça se mostra maior que Thanos.

Outro ponto que reforça isso é que o primeiro filme do Doutor Estranho teve Dormammu como grande vilão, que precisou ser derrotado de uma forma bem diferente. Em questão de comparação, Alioth e Dormammu parecem fazer parte do mesmo grupo de personagens quando se trata de poder.

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

